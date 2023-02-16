بدء الحلقة الـ17 من «كابيتانو مصر».. والشيف شريف عفيفي مفاجأة المعسكر

بدأت، منذ قليل، الحلقة 17 من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الشيف شريف عفيفي مفاجأة الحلقة

وكانت مفاجأة الحلقة للاعبين تتمثل في حضور الشيف شريف عفيفي لتقديم أطباق صحية للاعبين ووجبات متكاملة.

وجبات متكاملة

وقدم الشيف شريف عفيفي طبقا متكاملا من البطاطس المهروسة بالزبدة والكزبرة والفراخ المشوية بصوص البنجر، وسلطة الجرجير بالفراولة والجبن الرومي، واختار الشيف أكثر من لاعب لمساعدته في إعداد طبق اليوم للاعبين.