«بوبو» يواجه «الجوهري» في ثاني مواجهات ربع نهائي بطولة «كابيتانو مصر»

تشهد حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ثاني مباريات دور ربع النهائي من البطولة.

المباراة تجمع فريقا «بوبو» و«الجوهري»

المباراة تقام ضمن لقاءات ربع النهائي، وتجمع بين فريقي «بوبو» بقيادة الكابتن أحمد الكاس، وفريق «محمود الجوهري»، بقيادة الكابتن محمود أبو الدهب.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.