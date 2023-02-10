«أوشا» أفضل لاعبة في إفريقيا تستعرض مهاراتها ببرنامج «كابيتانو مصر»

شهدت حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ظهور اللاعبة هيام عبد الحفيظ الشهيرة بـ «أوشا» أفضل لاعبة في قارة إفريقيا، ونجمة فريق وادي دجلة، التي استعرضت مهاراتها وسط إعجاب المتسابقين.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.