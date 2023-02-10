جدات متسابقي برنامج «كابيتانو مصر» مفاجأة حلقة اليوم.. تشجيع ومؤازرة

شهدت حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مفاجأة، تتمثل في حضور جدات المتسابقين في البرنامج لمساندتهم، في مفاجأة غير متوقعة لهم.

من ناحية أخرى، وبعد انتهاء الدور التمهيدي من البرنامج، أجرى المتسابقون «نيولوك» قبل خوض منافسات الأدوار النهائية.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.