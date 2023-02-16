وصول محمد العدل ورشا مهدي حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وصل الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة، إلى دار أوبرا الإسكندرية، لحضور حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجاري.

وحضر حفل الافتتاح الذي لم يبدأ بعد كل من المنتج محمد العدل، الرئيس الشرفي للمهرجان، وكل من الفنان رمزي العدل والمخرجة نجوى نجار والفنانة رشا مهدي، سامية أسعد، والمنتجين صفي الدين محمود ومعتز عبد الوهاب.

تكريم الفنانة سماء إبراهيم

ومن المقرر أن تكرم الفنانة سماء إبراهيم ومنحها درع هيباتيا الذهبي، تقديرا لعطاءها المستمر ودعمها للأفلام القصيرة.

وأعلنت إدارة المهرجان برىاسة المخرج محمد محمود منح درع هيباتيا الذهبي لمنفذ الملابس السينمائي رفعت عبد الحكيم، تقديرا لإسهاماته في الأفلام القصيرة.