لجنة تحكيم برنامج «الدوم» للمتسابق محمد البحراوي بفئة التقديم: عندك ثقة بالنفس

شارك المتسابق محمد البحرواي، من محافظة كفر الشيخ، في حلقة جديدة بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة التقديم التليفزيوني.

وقدم «البحرواي» أمام لجنة التحكيم، موهبته في قراءة النشرة الإخبارية، وحصل على بعض الملاحظات من قبل لجنة التحكيم.

ثقة بالنفس

وأكد الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أنه يمتلك ثقة بالنفس وصوته جميل، ولديه شخصية إخبارية، مضيفا: «تحتاج مزيدًا من التنويع»، فيما أشادت الإعلامية ريهام السهلي بأدائه.

مزيد من التعلم

وطالبه الإعلامي محمد عبدالرحمن، بمزيد من التعلم بخصوص الوقفات.

ويُعرض برنامج «الدوم»، على شاشة فضائية «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.