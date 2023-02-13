متسابقة ببرنامج «الدوم»: تلقيت التدريبات كاملة رغم خروجي من المنافسة

قالت إسراء مصطفى، متسابقة ببرنامج «الدوم»، إنها شاركت في وقت متأخر قبل تسجيل الحلقة الأولى بيومين: «اكتشفت إن الموضوع كبير جدا، ومش مجرد فكرة صوت ووقفة وأداء، واتعلمت ان في كتابة معينة للإسكريبت والأداء المختلف بين النشرات الإخبارية والتقارير وتقديم البرامج، وتلقيت التدريبات كاملة برغم خروجي من المنافسة».

مستويات المتسابقين في برنامج «الدوم»

وأوضحت «مصطفى» خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية «DMC»، أن مستويات المتسابقين كانت متميزة ومتمكنة، مضيفة: «أدائي في الحلقة الأولى لم يكن الأفضل وخرجت من المرحلة، لكن إدارة البرنامج شعرت بطاقتي ورغبتي في التعلم، وإني جاية من أسوان عشان اتعلم، وبعدها اتصلوا بيا وقدموا لي التدريبات خارج المنافسة لاكتساب المزيد من الخبرات».

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأشارت متسابقة برنامج «الدوم» إلى أن الاهتمام الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمتسابقي الدوم له مردود مختلف بين أهل الجنوب: «بيبقى صعب عندنا نلاقى الفرصة لحد مالدوم وصلنا واتاح لنا الفرص كاملة».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.