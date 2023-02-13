ابنة العريش بعد مشاركتها في برنامج «الدوم»: أهلى وجيراني فخورين بنجاحي  

قالت أفنان جمال، متسابقة ببرنامج «الدوم»، إنها من مدينة العريش بشمال سيناء، التي تتميز بالهدوء والحياة البسيطة، متابعة: «إحنا عايشين الحياة ببساطة، بس مكنتش بعرف أوظف شغفي، لأن الإمكانيات هناك محدودة، وقولت لأهلي إني شاركت في الدوم لما شوفت الموسم الأول، وهما جيراني فخورين بيا».

دعم الأهل لأفنان جمال

وأوضحت «جمال» خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية «DMC»، أن أهلها قدموا لها كل الدعم: «هما متفاهمين وبيحترموا كل المهن وبيقدروا التعب والمجهود، وكانوا ومازالوا خايفين عليا، وأخر مرحلة وصلت لها في المسابقة هي الحلقة الأولى من مرحلة الأداء الكامل».

فخر أهل العريش

وأشارت متسابقة برنامج «الدوم» إلى أن أهلها في العريش افتخروا بنجاحها وتقدمها «شوفت نظرة فخر واعتزاز من كل اللي يعرفوني، أهلي وأصحابي وجيراني وكل أهل العريش وكمان زملائي في الجامعة».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.