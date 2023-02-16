الدكتور محمد سعيد محفوظ: نبحث في «الدوم» عن نواة متكاملة للمذيع

بدأت حلقة جديدة من برنامج «الدوم» بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الخميس، لفئة التقديم التليفزيوني.

وتكونت لجنة تحكيم لفئة التقديم التليفزيوني من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

المذيع مش بيقرأ نص وخلاص

وقال محمد سعيد محفوظ، إنه يبحث عن مذيع لديه نواة متكاملة، متابعا: «المذيع ده مش بيقرأ نص وخلاص، لازم يبقى منغمسا تماما في الأخبار وبيسأل وعنده ثقافة واسعة عامة ومتخصصة، وفي الوقت نفسه متمكن من اللغة العربية الفصحى».

مواعيد عرض البرنامج

ويُعرض برنامج «الدوم»، على شاشة فضائية «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.