آخر موعد للتقدم للإشراف على رحلة حج الجمعيات الأهلية.. اليوم

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج، أن اليوم الخميس، آخر موعد لتقدم مشرفي حج الجمعيات الأهلية للإشراف، لافتة إلى أنه جرى فتح باب التقدم بداية الشهر الجاري، وتحديدا يوم الأحد 5 فبراير، وفق تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

ولفتت المؤسسة، إلى أنه يجرى التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hijjfoundation.com؛ إذ يعتمد المرشح للإشراف على حج الجمعيات 2023، نموذج الترشح واستيفاءه من الجمعية التابع لها المرشح، ثم تتأكد الإدارة الإجتماعية من صحة البيانات.

تشكيل لجنة لإستلام طلبات الإشراف وفرزها

وأوضحت المؤسسة القومية للحج أنه يجرى تشكيل لجنة يصدر بها قرار من مدير مديرية التضامن تتولى مهمة استلام طلبات الإشراف وفرزها، كما تتأكد من استيفاء المرشح للبيانات والمستندات المطلوبة، وفتح سجل يقيد به أسماء المشرفين المتقدمين على النحو التالي: «اسم النتقدم رباعيا، رقم الهاتف، الرقم القومي للمتقدم، الإدارة الاجتماعية، البريد الإلكتروني، تاريخ التقدم، والجمعية المرشح عنها».

المستندات اللازمة للترشيح للإشراف على حج الجمعيات

وأشارت المؤسسة إلى أن المستندات اللازمة للترشيح تتمثل فيما يلي:

- ايصال سداد 300 جنيه تخصص للصرف على إجراءات تنظيم الاختبارات التحريرية والشفوية بحساب المؤسسة ببنك مصر رقم 122/199/11

- تقديم الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية.

- صورتان شخصيتين للمتقدم

- صورة المؤهل الدراسي.

- المستند الدال على سابقة الحج أو الإشراف.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- بطاقة الرقم القومي.

- صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية.

- محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو.