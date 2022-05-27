رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2022.. متاح الآن

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إتاحة خدمة معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي التي ستجرى بعد غد الأحد، عبر موقع الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة، إذ يمكن لكل المتقدمين للحج وأسرهم معرفة النتيجة فور صدورها، باتباع الخطوات التالية:

خطوات معرفة نتيجة الحج السياحي

- الدخول على رابط نتيجة الحج السياحي من هنـــا.

- كتابة الرقم القومي أو رقم جواز السفر.

- الضغط على كلمة «استعلام» على الموقع.

وكشف مصدر بوزارة السياحة، لـ«الوطن»، أن تلك الخدمة متاحة من الآن، للمتقدمين للحج السياحي، كي يعلم إن كان جرى تسجيل اسمه من قبل الشركة المتقدم من خلالها لقرعة الحج، موضحا أن المواطن يستعلم عن اسمه بمجرد وضع الرقم القومي أو رقم جواز السفر والضغط على زر استعلام الموجود على الموقع الإلكتروني.

استكمال أوراق الفائزين بالقرعة

وأوضح المصدر أن المواطن الذي يظهر اسمه كفائز بقرعة الحج السياحي لهذا العام عليه سرعة دفع القيمة الكاملة لبرنامج الحج في غضون أيام قليلة من إعلان النتيجة، إضافة إلى إحضار شهادة طبية من أحد المراكز المعتمدة التي حددتها وزارة الصحة، تفيد بعدم إصابته بأي من الأمراض المزمنة أو الأمراض التي منعت وزارة الصحة والسكان المصاب بها من السفر للحج هذا العام، فضلا عن إحضار شهادة تحركات للتأكد من سابقة الحج لديه وأنه لم يؤد الحج قبل ذلك.

موعد استرداد قيمة رسوم الجدية لغير الفائزين بالقرعة

وأشار المصدر إلى أن من لم يوفق في قرعة الحج السياحي، سيسترد مبلغ جدية الحجز الذي دفعه عند التقدم في موعد أقصاه شهر من تاريخ إجراء القرعة، موضحا أنه سيجري تسليم مبلغ جدية الحجز للمتقدمين من أحد البنوك وبموجب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.