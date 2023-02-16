المتسابقة أفنان جمال عبر برنامج «الدوم»: «عاوزة أكون صوت مصر للعالم»

شاركت المتسابقة أفنان جمال، من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في الحلقة الجديدة، بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة التقديم التليفزيوني.

وقدمت «أفنان» أمام لجنة التحكيم، في اختبار الدقيقة الواحدة، مقدمة إخبارية، ووجهت لها اللجنة بعض الانتقادات، حيث قالت لها الإعلامية ريهام السهلي: «لو جالي خبر عاجل على الهواء، لازم يكون ذهني سابق لساني»، وأضاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ: «ارتبكتي وده خلاكي تنصرفي عن إجادة الأداء».

الإعلام أداة التنوير

من ناحيتها، قالت «أفنان»، إن الإعلام هو أداة التنوير الحقيقية لفهم الناس ووعيها، مضيفة: «عاوزة أكون صوت مصر للعالم».

موعد عرض البرنامج

ويُعرض برنامج «الدوم»، على شاشة فضائية «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.