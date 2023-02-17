عاجل.. هزة أرضية جديدة تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وقال «مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن مركز الهزة وقع على عمق 2 كيلو متر.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 79 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش» جنوب البلاد و14 كم جنوب شرق «سايمبيلي» بـ«أضنة»

وفي سياق متصل، نجح عمال الإنقاذ من «بشكيريا» الروسية، بإنقاذ 6 أشخاص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا، كما انتشلوا 54 جثة من تحت الأنقاض.

وانتشل رجال الإنقاذ، اليوم الجمعة، طفلا حيا «12 عاما» من تحت الأنقاض في جنوب شرق تركيا، كما انتشلت فرق الإغاثة، امرأة تركية تدعى نسليهان قليج«42 عاما» على قيد الحياة من تحت الأنقاض في «كهرمان مرعش» جنوب تركيا بعد مضي 257 ساعة على الزلزال المدمر.

34 طائرة شحن إماراتية محملة بمواد إغاثية إلى تركيا

من جانبها، أرسلت السلطات الإماراتية، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، 44 طائرة شحن محملة بمواد إغاثية بوزن 1660 طنا إلى سوريا و34 طائرة شحن محملة 447 طنا إلى تركيا، ليصبح عدد الرحلات 78 شحنة حملت على متنها 2107 أطنان من المواد الغذائية والطبيّة وخيم إيواء حتى الآن.