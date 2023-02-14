هزة ارتدادية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، صباح اليوم، وفقا لما أظهرته بيانات مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، على موقعه الإلكتروني.

مركز الهزة الارتدادية على عمق 2 كيلو متر

وأكد مركز رضد الزلازل الأورومتوسطي، أن مركز الهزة الارتدادية وقع على عمق 2 كيلو متر، مشيرا إلى أن الهزة كانت على مسافة 72 كيلو متر شمال شرق محافظة «قهرمان مرعش»، و12 كيلو متر شمال «نورهاك»، التابعة للمحافظة.

وكانت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ارتفعت إلى نحو 37 ألفا، فيما قال أستاذ علوم الأرض بـ«جامعة فيكتوريا» الكندية الدكتور إدوين نيسن، إن الزلزال المدمر جنوب تركيا وشمال سوريا، أحد أكبر الزلازل التي تم تسجيلها على اليابسة.

زلزال تركيا لا يتكرر إلا كل 100 عام

وأكد «نيسن»، أن هذا النوع من الزلازل يحدث عادة في المحيطات وليس على اليابسة، مشيرا إلى أن هذا الزلزال لا يتكرر إلا كل 100 عام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس السوري بشار الأسد، إلى بذل المزيد من الجهود الدولية للمساعدة في إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده وتركيا، فجر يوم 6 فبراير الجاري.