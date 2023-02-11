أول صور من بؤرة زلزال تركيا وسوريا المدمر: «الأرض انشقت نصين»

أظهرت صور التقطتها طائرة «درون» تداعيات زلزال تركيا وسوريا المدمر على الأراضي الزراعية، وبشكل خاص أحد حقول الزيتون بقرية «تيبهان» في مقاطعة هاتاي جنوبي تركيا، إذ أوضحت الصور حقل بستان زيتون في مقاطعة هاتاي التركية وقد انشطر إلى قسمين بفعل الزلزال المدمر.

«طيمزقان»: دركنا أن هذه المنطقة هي بؤرة زلزال تركيا المدمر

ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن أحد سكان قرية تيبهان التركية والذي يدعى محمود طيمزقان: «استيقظنا في حدود الساعة الرابعة فجرا، على ضوضاء وحالة ذعر، ولم نعرف إن كان باستطاعتنا مغادرة المنزل والبقاء على قيد الحياة. لقد فقدنا الأمل ساعتها، وفي الصباح، عندما رأينا ما حدث، أدركنا أن هذه المنطقة هي بؤرة زلزال تركيا المدمر».

وأضاف: «حتى الحجر والشجر لم يسلما من الزلزال، فقد بدت بصمات الكارثة واضحة في كل التفاصيل».

وفي السياق ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا إلى 20665 بحسب ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، منذ قليل، حيث أجلت السلطات التركية ما يقرب من 93 ألفًا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.