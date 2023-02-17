التصريح بدفن جثامين 6 ضحايا في حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية مساء أمس الخميس، بدفن جثامين 6 ضحايا لقوا مصرعهم في الساعات الأولى من صباح أمس، في حادث أليم وقع علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وانتدبت جهات التحقيق صباح أمس الخميس، مفتش الصحة لمعاينة جثامين حادث الإسماعيلية والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وكلفت بإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وانتداب مهندس من إدارة المرور لفحص السيارة.

سبب حادث الإسماعيلية.. تصادم ميكروباص مع سيارة نقل

وكشفت التحقيقات عن تصادم سيارة ميكروباص تقل 9 أشخاص مع سيارة نقل متوقفة علي جانب طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، قرب كافيتريا على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص بينهم 5 فلسطينيين وسائق مصري، فيما أصيب 3 فلسطينيين آخرين بإصابات مختلفة، وفي حالة خطرة.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المتوفيين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، فيما تم نقل المصابين الي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.