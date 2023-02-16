أسماء 6 ضحايا و3 مصابين في تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص بالإسماعيلية

كشفت مصادر طبية مسؤولة في محافظة الإسماعيلية عن نقل جثامين 6 أشخاص إلى ثلاجة مستشفى أبو خليفة للطوارئ تحت تصرف جهات التحقيق ونقل 3 مصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، بعد حادث الإسماعيلية اليوم نتيجة تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

أسماء المتوفيين في حادث الاسماعيلية

وأسفر حادث الإسماعيلية بحسب المصادر الأمنية والطبية عن مصرع كل من جهاد أحمد عبد الكريم أبو رفة 32 سنة، ومنى فريد محمد جامع 37 سنة، وأحمد محمد مرشد النجار، 20 سنة، ومحمد السيد منصور الجربة 40 سنة، وإسماعيل عمران إسماعيل شاهين 50 سنة، وسائق السيارة ويدعى مراد أحمد محمد أبو رزق 33 سنة، وتم نقلهم إلى ثلاجة مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

أسماء المصابين في حادث الاسماعيلية

وقالت المصادر الطبية إن المصابين في حادث الإسماعيلية هم حامد نعيم دمياطي حبيب 38 سنة، مصاب بغيبوبة تامة واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وجهاد محمد عبد الحميد أبو دقة 33 سنة مصاب بغيبوبة تامة وكسور بالجمجمة وسوزان خالد سليمان أبو جامعة 38 سنة، مصابة باشتباه بكسر بالعمود الفقري، وتم نقل المصابين الثلاثة مصابين مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.