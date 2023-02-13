تفاصيل مبكية في جريمة مقتل طفل بالإسماعيلية.. مات على يد زوج والدته

«فيه خلافات بيني وبين والدته، وفي يوم الواقعة ضربته طلقة في رأسه ولما لقيته وقع على الأرض والدماء بتنزل من رأسه هربت على طول قبل ما حد يمسكني، ولكن الشرطة عرفت مكاني وقبضت عليا».. بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل ابن زوجته 15 سنة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في جلسة تحقيق استمرت 6 ساعات، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل مآساوية

تفاصيل مآساوية في تلك الواقعة التي شهدتها منطقة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وعقب ورود البلاغ إلى رجال الشرطة انتقلت جهات التحقيق ورجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط طفل يبلغ من العمر 15 عامًا جثة هامدة داخل منزلهم حيث كان مصاب بطلق ناري فى منطقة الرأس.

كاميرات المراقبة

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى المكان، ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، ومن خلال إجراء تحريات الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط المكان تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج والدة المجنى عليه مسجل خطر.

خلافات السبب

وأكد أنه ارتكب الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين والدة الطفل، وبعد ساعات من كشف غموض الواقعة قام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجد المتهم، وجرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، وعثر رجال الشرطة بحوزة المتهم على بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار وفرد محلي و كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام و ميزان حساس، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أحمد علي المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد، بأنَّ الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».