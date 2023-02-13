دفن جثة الطفل «فارس» بالإسماعيلية.. زوج والدته أنهى حياته بطلق ناري

أمرت جهات التحقيق بدفن جثمان طفل الإسماعيلية «فارس»، بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثمان، والاستماع إلى أقوال والدته وشهود العيان حول الواقعة.

ولقي الطفل «فارس.م»، 15 سنة، مصرعه بطلق ناري «خرطوش» في الرأس، بسبب مشاجرة نشبت بين والدته وزوجها الأسبوع الماضي في مقر إقامتها بمدينة المستقبل في الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد إصابة طفل بطلق خرطوش في الرأس ووفاته في الحال بمدينة المستقبل، وانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة.

خلاف بين المتهم ووالدة المجني عليه

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية، أن المتهم له معلومات جنائية، وأن خلافا نشب بينه وبين زوجته «والدة الطفل»، خلال الفترة الماضية.

وهدد المتهم والدة المجني عليها بقتله حال عدم عودتها له مرة أخرى، لتتفاجئ بقتله لنجلها داخل شقتها وفراره من مكان الحادث.

القبض علي المتهم

ونجحت مأمورية مكبرة لضباط مباحث أبوصوير في الإسماعيلية القبض على المتهم بارتكاب الجريمة في مدينة العين السخنة بالسويس، بعد هروبه من الإسماعيلية.

وتحفظت الشرطة على فرد خرطوش محلي الصنع بحوزة المتهم، وأعيرة نارية من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.