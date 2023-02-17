الفنان الأردني عزيز مرقة: عائلتي حاربت مع صلاح الدين لتحرير القدس

اعتبر المطرب الأردني عزيز مرقة أن اسمه قد يكون سبب في شهرته داخل مصر، مضيفًا «الناس تفتكر الاسم عشان عمالة تهزر» لافتًا إلى أن عائلته من محاربي الأكراد ضمن جيش صلاح الدين الأيوبي، موضحًا: «إحنا المحاربين اللي جينا معاه عشان نحرر القدس».

يعتبر المجال الصحفي هو العمل المثالي له

وأضاف مرقة خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أن والده كان يعمل صحفيًا ومحللًا سياسيًا وشغل منصب مدير عام الإذاعة والتلفزيون بالأردن وتولى رئاسة عدد من وكالات الانباء لافتًا إلى أنه يعتبر المجال الصحفي هو العمل المثالي له، إذ أنه وجد نفسه في جلباب أبيه.

لم يستطع الالتحاق بجامعة حكومية

وتحدث عزيز مرقة عن أول قصة حب عاشها، لافتًا إلى أنه رفض دراسة الموسيقى في المرحلة الجامعية حتى يتمكن من التقدم لخطبت الفتاة التي أحبها وعمره 17 عاما، مشيرًا أنه كان حريصًا على الالتحاق بجامعة حكومية ليفتخر بذلك ولكنه لم يستطيع دخول جامعة حكومية وحصل على مجموعة أقل بكثير ولكن أسرته كانت سعيدة بالمجموع الذي حققه واقترح على والده دراسة ادارة الأعمال ولكن ولده نصحه بدراسة الموسيقى.