عاجل.. زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر «ريكيو» اليابانية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر،«جزر ريكيو» اليابانية، وأشار مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 23 كيلو متر.

مركز الهزة وقع على بعد 95 كيلو متر شرق «أوكيناوا»

وأوضح «الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 95 كيلو متر شرق وشمال شرقي «جزيرة أوكيناوا».

وكانت اليابان تعرضت في عام 2011، لزلزالا بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، وقع خارج «توهوكو» أعقبه 50 هزة ارتدادية، ما أسفر عن مصرع 15 ألف شخص، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتسبب الزلزال في وقع موجات المد العاتية «تسونامي»، فيما قدرت السلطات الخسائر الاقتصادية بـ 210 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.