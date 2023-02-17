11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 11 ألف و436 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 24 حالة وافدة من الخارج.

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى 30 مليون و408 ألف و656 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

28 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأضافت «مكافحة الأمراض»، أن كوريا الجنوبة سجلت 28 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 33 ألف و832 حالة وفاة.

وأمس الخميس، سجلت وكالة «مكافحة الأمراض»، 12 ألف و519 إصابة بفيروس كورونا بينها 24 حالة وافدة من الخارج و22 حالة وفاة.

وأشارت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى أن من بين الحالات الوافدة 7 إصابات من الصين «29.2%».