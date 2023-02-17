مطار مرسى علم يستقبل 5 رحلات طيران من ألمانيا وهولندا اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الجمعة، 5 رحلات طيران قادمة من مطارات ألمانيا وهولندا، تقل حوالي 1000 راكب من جنسيات أوروبية، وذك حسب جدول تشغيل الرحلات بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل اليوم الجمعة 5 رحلات طيران سياحية تقل حوالي 1000 راكب، حيث من المقرر وصول 4 رحلات طيران من ألمانيا ورحلة من هولندا على مدار اليوم، ضمن 80 رحلة طيران الأسبوع الجاري، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فنادق ومنتجعات مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وتم تجهيز حافلات سياحية لنقل السياح من المطار إلى الفنادق، وكذلك فرق العلاقات العامة لتكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات التسكين.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتعاش حركة السياحة بمرسى علم، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات في الفنادق إلى 80% خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع احتفالات الفلانتين، حيث احتفل السائحون من 11 جنسية مختلفة بهذه المناسبة على شواطئ المدينة، وأكثرهم من سياح التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.