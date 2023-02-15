فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من جنسيات أوروبية

استقبلت فنادق مرسى علم، آلاف السائحين اليوم الأربعاء، على متن 8 رحلات طيران آتية من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشيك، تقل آلاف السائحين، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل 8 رحلات طيران على مدار اليوم، آتية من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشيك ضمن 80 رحلة طيران يستقبلها المطار على مدار الأسبوع، تقل آلاف السائحين، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

ومن جهته، كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أنّ مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ احتفالات الفلانتين بشواطئ مرسى علم، رفعت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80%.

احتفال السياح بالفلانتين في مرسى علم

وأوضح «عثمان» أنّ السائحين احتفلوا بالفلانتين على شواطئ مرسى علم وفي المنتجعات السياحية، بارتداء الملابس الحمراء وتوزيع الورود والهدايا والقلوب الحمراء، وتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية، واستمرت الاحتفالات حتى الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة حوالي 15 جنسية حول العالم وتبادل التهاني مع العاملين بالقطاع السياحي وفرق الأنميشن.