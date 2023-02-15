سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة.. «ارتكبوا 13 واقعة»

«كنا بنسرق الموتسيكلات من مناطق العجوزة وأوسيم ونروح نبيعهم ناخد فلوسهم، لأننا كنا محتاجين الفلوس»، بهذه الكلمات بدأ المتهمون بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الدراجات النارية في نطاق منطقتي أوسيم والعجوزة، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق بعد القبض عليهم.

سرقة الدراجات النارية من الشوارع

وكشف أحد المتهمين الثلاثة طريقة سرقة الدرجات النارية خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم، قائلا: «كنا بنستنى الأوقات الهادية وفي الغالب كنا بنسرق الموتوسيكل أو الفسبة أو الأسكوتر بليل، وكنا بنراقب المكان الأول وبعد كدة ناخدهم».

تقسيم الأدوار بين التشكيل العصابي

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق أنهم كانوا يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، «كان واحد فينا يراقب الطريق كويس ويتأكد إن محدش واقف أو شايفنا، والتاني بتبقى مهمته السرقة، وبعد ما نخلص بنهرب من المكان على طول».

بيع المسروقات لدى المتهم الثالث

وكشف أحد المتهمين أنهما كانا يبيعان المسروقات لدى المتهم الثالث، وأنه كان يعلم أنها مسروقة، مؤكدين أنهما قاما بارتكاب 13 واقعة سرقة للدراجات النارية في نطاق أوسيم والعجوزة.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الاثنين القبض على 3 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية، من ضمنهم اثنان لهما معلومات جنائية سابقة.

حبس المتهمين

أحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

المحامي محمد ثابت يقول إن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات في المرج، سوف تصل عقوبتهم القانونية إلى الحبس، لأن السرقة في هذه الحالة لم تقترن بظروف مشددة، وهو ما نص عليه المواد أرقام 317 و318 من قانون العقوبات.