اعترافات عصابة بالقاهرة تخصصت في سرقة السيارات بالمرج: بنطلع نسخة على المفتاح

«بنطلع نسخة على المفتاح ونروح للعربية نسرقها ناخد اللي فيها ونبيعه بأسعار مختلفة عشان نكسب أكتر وكان بيبقى معانا نسخ مختلفة عشان نشوف أنهي هيفتح وفي عربيات بنقطعها ونبيعها أجزاء» هكذا بدأ أحد المتهمين أقواله بسرقة السيارات وتكوين تشكيل عصابي بالمرج أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت إليهم تهمة السرقة وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

وتابع متهم آخر من المتهمين اعترافاته بأنهم كانوا يتخذون إحدى الشقق للاختباء والإقامة بها ووجود السلاح للدفاع عن أنفسهم وأنهم ارتكبوا عدة وقائع سرقة بنفس الأسلوب.

تفاصيل البلاغ

وصل بلاغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة بقيام 4 أشخاص «لثلاثة منهم معلومات جنائية» بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» ومساومة مالكيها.

وتبين من التحقيقات اتخاذهم شقة مستأجرة بالمنطقة للإقامة والإختباء بها ، وأنهم وراء ارتكاب 7 وقائع سرقة بنفس الاسلوب العديد من الوقائع.

21 مفتاحا مصطنعا لسرقة السيارات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على سيارة ميكروباص «ملك أحدهم» – 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض «مطواة» - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة «تستخدم فى مساومة مالكى السيارات المستولى عليها» - عدد 21 مفتاحا مصطنعا - لوحة معدنية.

وبمواجهتهم بالتحريات اقروا بارتكاب الواقعة، وحيازتهم للسيارة والمفاتيح المصطنعة والأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بقصد إستخدامها فى وقائع السرقة والهواتف المحمولة بقصد المساومة وتم بإرشادهم ضبط 6 سيارات من المستولى عليهم وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة

اوضح حسن شومان، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار لـ«الوطن»، إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».