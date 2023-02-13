تفاصيل حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالعجوزة

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص بسرقة الدراجات النارية في العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت سرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى وصول بلاغ لمباحث الجيزة بسرقة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، دراجات نارية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، وتصرفهم في المسروقات بالبيع، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الاإراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

عن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إنً قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات، التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ» لـ«الوطن»، إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات، تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».