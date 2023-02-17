تفاصيل انتشال جثة موظف انهار عليه بئر أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، وبمساعدة الأهالي في مركز الوقف، من انتشال جثة موظف بعدما انهار عليه بئر في منطقة حاجر الجبل السبت الماضي، حيث استمرت عمليات البحث عنه نحو 120ساعة أي 5 أيام متواصلة.

انهيار حفرة على موظف

كان اللواء إيهاب طه، أمن قنا، تلقى إخطارا من قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن قنا، مساء الأحد الماضي، يفيد ورود بلاغ من النجدة بانهيار حفرة على موظف أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بمنطقة حاجر الجبل بمركز الوقف، وهي منطقة جبلية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى موقع الحادث، وتبين انهيار حفرة في منطقة جبلية على موظف يدعى «شعبان ح»، 40 عاما، موظف، أثناء التنقيب عن الآثار بأحد المنازل المبنية في الجبل.

انتشال جثة موظف بقنا

وانتقلت قوات الحماية المدنية ومعدات لوادر من قبل الأهالي، وبدأت رحلة البحث، وبعد 5 أيام تمكنت الحماية المدنية من انتشال الجثة من باطن البئر في حالة تعفن، وتم نقلها عن طريق رجال الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي.

تحرر محضر رقم 129 لسنة 2023 إداري الوقف، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.