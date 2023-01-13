العثور على جثة شاب بعد 4 أيام من اختفائه في الدقهلية.. قتلوه وسرقوا البضاعة

خيم الحزن على أهالي عزبة سعيد يكن التابعة لقرية ميانة بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، عقب وصول نبأ العثور على جثة شاب من أبناء القرية في مقتبل العمر مقتولاً وملقاة جثته بجوار أحد المصارف الزراعية في الدقهلية، حيث كان يعمل في بيع أجهزة العرائس لدى إحدى الشركات الخاصة لمساعدة أسرته.

صديق المجني عليه يروي تفاصيل الحادث

وقال محمد مفتاح مرزوق، أحد الأصدقاء المقربين من الشاب المتوفى: «توجه صديقي عبد الرحمن سيد سالم، منذ 4 أيام إلى محافظة الدقهلية بحثاً عن لقمة العيش، لمساعدة أسرته، حيث كان يعمل مندوب مبيعات أجهزة عرائس بالتقسيط، إلا أنه أختفى بشكل مفاجئ وانقطع تواصلنا به، وحررت أسرته محضر تغيب له، حتى علمنا بعد إجراءات البحث أنه تم العثور على جثته ملقاة بجوار مصرف زراعي بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد سرقة بضاعته».

وأضاف محمد مفتاح في تصريحات لـ «الوطن» إن الراحل كان نموذجاً رائعاً في الأدب ويشهد له كل من تعامل معه حتى إنه استطاع أن يفوز بمحبة العديد من أهالي محافظة الدقهلية ممن تعاملوا معه وكأنه أحد أبنائهم، وكذلك أهالي قريته في مركز إهناسيا، فالجميع يشهد برجولته وحسن أخلاقه وتقديره للصغير والكبير.

تفاصيل وفاة مندوب مبيعات في محافظة الدقهلية

وكان أهالى قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، عثروا اليوم على جثة شاب مُبلغ بإختفاءه منذ 4 أيام مقتولًا بعد سرقة بضاعته، حيث كان يعمل مندوب مبيعات لبيع البطاطبن وأجهزة العرائس بالتقسيط على تروسيكل خاص بأحد الشركات الخاصة.

وتبين أن المجني عليه يدعى عبد الرحمن سيد سالم، 17 عامًا من محافظة بنى سويف ولكنه يسكن بالقرية ويعمل فى بيع البطاطين والمفروشات وجاء لمحافظة الدقهلية للبحث عن لقمة العيش حيث تبلغ باختفاءه منذ 4 أيام بالبضاعه الخاصة به، وجرى نشر صوره على عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلا أنه جرى العثور على جثته صباح اليوم بدون البضاعة الخاصة به.

إنهاء الإجراءات القانونية ونقل الجثة لذويه في بني سويف

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، تم التصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويه تمهيدا لدفن الجثة بمقابر اسرته في محافظة بني سويف.