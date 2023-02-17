الفنانة إنجي المقدم تكشف سر غيابها عن دراما رمضان 2023: «عايزة أرتاح شوية»

تغيب الفنانة إنجي المقدم، عن السباق الرمضاني لعام 2023، وذلك بعدما كانت حريصة دائمًا على التواجد ضمن دراما رمضان، حسبما كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقالت الفنانة إنجى المقدم: «السنة دي مش هكون موجودة في رمضان، لأني ملقتش عمل يكون مناسب إني أشارك بيه، علشان كده هرتاح شوية وأستمتع برمضان مع أسرتي وأتفرج على شغل زمايلي».

إنجي المقدم خارج السباق الرمضاني

وتابعت إنجي المقدم، أنه سيكون لديها مشروعًا بعد انتهاء شهر رمضان، قائلة: «إن شاء الله، هيكون فيه حاجة بعد رمضان بس لسه التفاصيل مش واضحة أوي»، وستحرص خلال الشهر الكريم على متابعة جميع الأعمال الدرامية لزملائها وتهنئتهم على مشاركتهم في ماراثون رمضان 2023.

آخر أعمال إنجي المقدم

يذكر أن «المقدم» عُرض لها مؤخرًا، فيلم «كاملة» ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الأخيرة، ويشارك في بطولته فراس سعيد وسلوى عثمان ولطفي لبيب ومي الغيطي.

وتدور فكرة الفيلم حول كاملة الطبيبة النفسية، التي تعاني من نظرة المجتمع لها بسبب تأخرها في الزواج وتخطيها سن الأربعين.