إنجي المقدم: ربنا بيحب الرجالة عشان اللوك عندهم سهل.. إحنا بنلبس في 6 ساعات

قال المطرب أحمد جمال، إن الموزع والفنان عزيز الشافعي دفعه إلى تغيير مظهره من خلال الأغنية التي تعاونا فيها «خطير خطير»، موضحًا: «اللي خلانا نروح للحتة دي صديقي احمد فريد وهو ستايلست يحب مهنته بشدة ويبدع فيها دوما، كنت ماشي وراه مش بتناقش في حاجة»، لترد الفنانة إنجي المقدم بأن المظهر عند الرجال أسهل من السيدات، إذ تستغرق الأنثى ساعات من أجل ملابسها.

جرئ ولكن بحدود

وأضاف «جمال» خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج dmc، على قناة dmc: «أنا جريء لكن بحدود، مش بسيب نفسي، بس المرة دي سيبت نفسي في أغنية خطير خطير، طالما وثقت في الناس اللي شغال معاهم سايب لهم نفسي».

وتابع: «رد الفعل على بوستر الأغنية فاق المتوقع، التغيير عاجب الناس، والجمهور دائما يبحث عن التغيير، وعجبهم اللوك كمان».

تعليق طريف على الفارق بين تجهيزات الرجال والسيدات في الملبس

وردت الفنانة إنجي المقدم: «ربنا بيحبكم كرجالة، عشان اللوك عندنا كستات متعب جدا، ولو في مقابلة أو مناسبة ممكن أجهز نفسي في 5 أو 6 ساعات، يومي بيروح، أحترم جرأة نجوم هوليود وإطلالاتهم لكن أنا مش جريئة زيهم ونفسي أعمل إطلالات زيهم، بيبقى فيه أفكار، ولما يبقى عندي وقت التنفيذ برجع»، وتابعت ممازحة: «إحنا بنحقد على الرجالة في حاجات كتير منها دي».

وأشارت إنجي المقدم، إلى أنها تتعلم وتستفيد من كل مشروع عملت فيه، كما تتعلم من أخطائها أيضا، وهو ما يمثل فارقا كبيرا لها، موضحةً أن مسلسل ليالي أوجيني نقلة كبيرة بالنسبة إليها، حيث لعبت دورا استثنائيا وعظيما، كما لفتت إلى أنها تحب مسلسل هجمة مرتدة رغم صغر مساحة دورها.