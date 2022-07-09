إنجي المقدم تنصح أحمد جمال: ارتبط لما يكون عندك استعداد.. وخليك منفتح

كشف المطرب أحمد جمال سبب عدم ارتباطه حتى الآن، قائلا إنه كان ينوي الارتباط منذ 3 سنوات، ولكن لم تكتمل، وبعدها قرر التركيز في الشغل والمزيكا، متابعا: «حبيت آخذ بريك، بس مع الزن اللي حاصل في البيت والحاجة مش سايباني خاصة إن مفيش حد في العيلة مش متجوز غيري».

لما يبقى عندك استعداد وطاقة اجتذب حد

وقدمت إنجي المقدم خلال استضافتهما ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم السبت، نصائح لأحمد جمال قبل البحث عن فتاة يرتبط بها، قائلة: «أنا خيبة في النصايح بس خليك منفتح، لما انت تبقى عندك الاستعداد والطاقة اجتذب حد، حب الحب».

وأضافت الفنانة إنجي المقدم إن الحب بالنسبة لها يعني صداقة ومجهود ومشاركة في كل شيء، وفي كل التفاصيل و«حنية وطبطبة»، وتفهم اختلاف الآخر، وتشجيعه ومساندته، والفرح في نجاحه، «الحب مهم وأنا حبيبة أوي.. الحب أحلى حاجة في الدنيا وبيمدني بالطاقة».

أغاني الحب قد لا تعبر عن مؤديها

وأوضح المطرب أحمد جمال أن هناك أغاني تعبر عن حالة حب حقيقية وموجودة، متابعا: «ممكن الحالة دي ميكونش اللي عايشها هو المطرب بس المؤلف هو اللي عايشها واتنقلت للمطرب كأنك عايش القصة معاه».

وأشار أحمد جمال إلى أنه عندما سأله أحد الأشخاص عن أكثر الأشياء التي تشده من البنت فرد عليه هي ضحكة الفتاة، فقرر بعدها طرح أغنية «اضحكي»، متابعا: «كلمت صديقي الشاعر نور الدين محمد قولتله ما تيجي نعمل حاجة عن ضحكة البنت».