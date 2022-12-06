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إنجي المقدم ومي الغيطي على السجادة الحمراء لفيلم «كاملة» بمهرجان البحر الأحمر (صور) 

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خالد فرج
05:53 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
إنجي المقدم

إنجي المقدم

انطلقت السجادة الحمراء للفيلم المصري «كاملة»، المشارك ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام بمدينة جدة السعودية.

ووصلت بطلتا الفيلم إنجي المقدم ومي الغيطي، بالإضافة للفنان السوري فراس سعيد، كما حرص على الحضور كل من بشري، أحمد حاتم، أمير المصري، شريف رمزي وأسماء جلال.

تفاصيل فيلم كاملة 

وحرصت بطلتا الفيلم إنجي المقدم ومي الغيطي، بالإضافة للفنان فراس سعيد على الذهاب إلى جدة لمشاهدة الفيلم والتعرف على ردود الفعل تجاهه، وتدور أحداثه في أجواء من الدراما الإنسانية، وذلك من خلال شخصية طبيبة نفسية تدعى «كاملة»، وتعاني من نظرة المجتمع لها نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سن الأربعين، إذ تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى أسماء وتتوالى الأحداث بينهما.

الفيلم من بطولة إنجي المقدم ومي الغيطي وفراس سعيد ولطفي لبيب وسلوى عثمان، وهو من تأليف محمد عبدالقادر.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.