إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 11 يوما من زلزال تركيا وسوريا

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في تركيا من إنقاذ رجلين من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا التركية بمحافظة «هاتاي»، وذلك عقب مرور 261 ساعة من الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبي البلاد وسوريا يوم 6 فبراير الجاري.

نقل الرجلان إلى مستشفى تركي

وذكر تلفزيون «إيه نيوز» التركي، اليوم الجمعة، أنه تم نقل الرجلين اللذين يبلغان من العمر 26 عامًا و34 عامًا إلى أحد المستشفيات التركية من أجل تلقي العلاج.

كانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد الأسبوع الماضي إلى 38 ألفًا و44 شخصًا.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.