ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 38 ألف ضحية

شهدت الساعات القليلة الماضية، عدة تطورات متسارعة على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6نوفمبر الماضي، وكان آخرها، إعلان السلطات في «أنقرة» التركية، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر إلى 38 ألف و 44 قتيل.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع قتلى الزلزال المدمر إلى 38 ألف و44 قتيلًا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتسبب ‎الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب ‎تركيا في 6 فبراير الجاري وأثر على 10 ولايات، بأضرار كبيرة في «أنطاكيا» بولاية هطاي جنوب البلاد، فيما تمكنت السلطات التركية، إنقاذ طفل 10 سنوات في ولاية هطاي جنوب البلاد بعد 260 ساعة تحت الأنقاض

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة وسط تركيا

وكان «المركز الأورومتوسطي للزلازل»، أعلن مساء أمس الخميس، وقوع هزة أرضية في وسط تركيا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وقال «المركز الوطني للجيوفيزياء» اللبناني، في بيان، إنه سجل عند الساعة التاسعة والدقيقة السابعة والأربعون بالتوقيت المحلي «09:47 مساء بتوقيت القاهرة»، هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها على البحر في منطقة «أنطاكيا» التركية وقد شعر بها بعض المواطنين، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

وفي سوريا، ضربت هزتان ارتداديتان، مساء أمس الخميس، شمال غرب إدلب، وشمال غرب اللاذقية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأشار «المركز الوطني للزلازل» السوري في بيان، إلى وقوع هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب إدلب عند الساعة 22:47 بالتوقيت المحلي«09:47 مساء بتوقيت القاهرة»، وعلى خط عرض 36.11 وخط الطول 35.99 وعمق 18.8 كيلومتراً.

وفي بيان آخر، أعلن «المركز الوطني للزلازل» السوري، وقوع هزة ارتدادية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال غرب اللاذقية، عند الساعة 23:17 بالتوقيت المحلي«10:17مساء بتوقيت القاهرة» على خط عرض 35.94 وطول 35.56 وعمق 46 كيلومتراً.

انهيار مبنى في ريف حلب

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية ومحافظات أخرى، فيما أشارت ‏مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إلى انهيار مبنى في ريف حلب جراء الهزة الارتدادية مع وجود عالقين تحت الأنقاض.