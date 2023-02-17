حكاية شاب تخلص من طليقته بقنا بعد 15 يوما من زواجها بآخر.. الغيرة القاتلة

الغيرة القاتلة كانت هي العنوان الرئيسي لتلك الجريمة المروعة، تفاصيل مثيرة كشفت عنها النيابة العامة خلال تحقيقاتها في واقعة مقتل سيدة في قنا على يد طلقيها بعد 15 يومًا فقط من زواجها بآخر أي وقت شهر العسل، وتبين أن المتهم «أيمن» البالغ من العمر 31 سنة تربص بطليقته بعد زواجها من غيره، وأنه نفذ الجريمة وسدد لـ«أسماء» سيل من الطعنات فماتت في الحال داخل منزلها الجديد الأسبوع الماضي.

تزوجت بعد عامين من الطلاق

أفادت تحقيقات النيابة العامة أمس أن بسبب جريمة قتل سيدة قنا هو الغيرة القاتلة رغم أن طليقته تزوجت بعد انفصالهما بعامين، لكن الزوج كان يحاول العودة لها مرات متكررة لكنه فشل وبعدها تزوجت فاستشاط غيظًا وأعد خطة لحرق منزلها مستغلًا حالة وفاة من أقارب العريس وأنه صعد إلى الشقة لإشعال النيران فيها معتقدًا أنهما في العزاء لكنه فوجئ بوجود العروس أمامه فطعنها عدة طعنات انتقامًا منها وفر هاربًا.

تجديد حبس المتهم بقتل طليقته

وحكى المتهم تفاصيل الجريمة على مدار ساعتين متصلتين أمام النيابة العامة أمس التي جددت حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد، مدعيًا أنه لم يخطط للقتل وعندما بدأ في إشعال النيران داخل المطبخ وجد طليقته أمامه فصرخت مستغيثة بالجيران عندها أسرع المتهم إلى تسديد الطعنات في جسدها خوفًا من الفضيحة بسبب وجوده داخل شقتها.

السكين المستخدم في الجريمة

أوضحت تحقيقات النيابة أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم بعد 24 ساعة من الحادث بعد أن كشف شاهد عيان عن مشاهدة المتهم يسير بالقرب من منزل طليقته في وقت متزامن لتنفيذ الجريمة، وبسؤال المتهم اعترف بتفاصيلها وأرشد عن السكين المستخدم في الجريمة وأنه أخفاه في منزله وتحفظت النيابة عليه وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه وموافاة النيابة بنتائج الفحص.

عقوبة القتل العمد

وقال الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد هي الإعدام شنقًا وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 2344 بقانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.