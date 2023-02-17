«صحة المنوفية»: تكثيف الحملات على الأسواق والمطاعم قبل شهر رمضان

أكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن هناك تنسيقا كبيرا مع كافة الجهات التنفيذية لشن الحملات على الأسواق والمحال التجارية ومنع التلاعب بالمعروض من السلع، موضحة أن الحملات والضبطيات تشارك فيها مديرية الصحة من خلال فريق متابعة الأغذية.

حملات مكثفة للتفتيش على المطاعم

وقالت وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية خلال القترة المقبلة وقبل وأثناء شهر رمضان المبارك، والذي يزيد فيه الطلب على السلع والطعام، في إطار خطة مكبرة في محافظة المنوفية للسيطرة على الأسواق.

وأضافت أن هناك جهود كبيرة من مفتشي الأغذية على المحال التجارية والأسواق على مستوى جميع المراكز والمدن المختلفة بالمنوفية، وتحرير مئات المحاضر بشكل دوري، موضحة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية لتجهيز الحملات على الأسواق والمطاعم ومحال الأغذية على مستوى المحافظة.

حملات صباحية ومسائية لضبط الأسواق

وتابعت أن الفرق المختصة تقوم بحملات مسائية وصباحية لجميع المنشآت الغذائية والحصول على عينات لتلحليها قبل اتخاذ قرار لهذه الجهات، موجهة الشكر إلى الأطقم المشاركة في الحملات من مسؤولي مراقبة الأغذية في مديرية الصحة وباقي الجهات التنفيذية في المحافظة.