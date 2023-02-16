محافظ المنوفية يلتقي أسرة ميت خاقان المتضررة من انهيار منزلها

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمقر مكتبه بالديوان العام بحضور رئيسة حي شرق شبين الكوم، أسرة ميت خاقان المتضررة من انهيار منزلها إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، وذلك لتقديم كافة وجه الدعم المادي والمعنوي للأسرة والوقوف بجانبهم ومساعدتهم على تخطي أزمتهم.

مساعدة مالية وشقة بديلة للأسرة

وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لإيجار شقة بديلة للأسرة، موجها رئيس حي شرق شبين الكوم بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال لإعادة تأهيل منزلهم المتضرر، كما أمر المحافظ بتسليم لحوم ومواد غذائية وبطاطين وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية .

أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحالات من ذوي الظروف الإنسانية والأولي بالرعاية، مشيداً بدور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة ومبدأ التكافل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع .

انهيار جزئي لمنزل في ميت خاقان بالمنوفية

الجدير بالذكر، أن «الوطن» نشرت بالأمس، تفاصيل انهيار جزئي في منزل في حي ميت خاقان بمدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، وإصابة ربة منزل، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز أثناء طهي الطعام.