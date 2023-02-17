«الإنجيلية» تعقد انتخابات رئاسة الطائفة اليوم

تستعد الطائفة الإنجيلية في مصر لإجراء الانتخابات لمنصبي رئيس الطائفة الإنجيلية ونائبه، التي تُجرى كل 8 سنوات، اليوم، بمقر رئاسة الطائفة بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ويشرف على الانتخابات لجنة مشكلة من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، الذي يتكون المجلس من 19 عضوًا يمثلوا معظم مذاهب الإنجيليين، وقد جرت العادة دائمًا على اختيار رئيس الطائفة من الكنيسة المشيخية، نظرًا لأنها تمثل أغلبية الإنجيليين.

ومن المقرر أن تختار الطائفة الإنجيلية رئيسها العاشر هذه الدورة الانتخابية، والمرشح لها الدكتور القس أندريه زكي، القس أيمن لويس حنا، والقس بشير داود يوسف.

رؤساء الطائفة الإنجيلية

وكان قد تولى رئاسة الطائفة الإنجيلية 9 رؤساء منذ بداياتها في مصر من 200 سنة، هم:

- القس جرجس برسوم انتهت فترة الرئاسة في 1902

- القس أخنوخ فانوس ‪1902 - 1911‬

- القس أليكسان ابسخرون 1911 – 1949

- القس ألفريد جندي 1950 – 1956

- القس إبراهيم سعيد ‪1957 - 1970‬

- القس إلياس مقار من ‪1970 - 1980‬

- القس صمويل حبيب من 1980 – 1997

- القس صفوت البياضي 1997 - 2015

- الدكتور القس أندريه زكي إسطفانوس 2015 – حتى الآن.

إعلان نتائج الانتخابات

ومن المقرر أن يتم، اليوم، إعلان فوز الدكتور جورج شاكر نائبًا لرئيس الطائفة بالتزكية، خلال المؤتمر الصحفي برئاسة الطائفة الإنجيلية لإعلان نتائج الانتخابات.