بدء توافد المشاركين في احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

بدأ منذ قليل احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة بالتحرير حيث بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومشاركة القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة، مندوب عن الرئيس السيسي ومندوبين عن عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

شهدت الكنيسة تعزيزات أمنية بالتزامن مع احتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد، ونظمت الكشافة بالكنيسة أماكن الحضور والسير لتجنب الازدحام خلال الاحتفال.

احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

وقال رئيس الطائفة الإنجليزية لـ«الوطن» إن الاحتفال سيحضره من 300 إلى 400 من الإخوة المسلمين حيث تخصص الكنيسة مناطق خاصة في المقدمة للإخوة المسلمين.

جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد الميلاد داخل كنائس الطائفة الإنجيلية يختلف موعده من كنيسة لأخرى، ويرجع إلى أنها مكونة من 18 طائفة، البعض يحتفل في الأحد الأول من شهر يناير، والبعض الآخر يوم 6 يناير.

استقبال المهنئين

يذكر أنه من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشاركه في الصلاة عدد من الأساقفة والمطارنة والكنهة من الإيبارشيات المختلفة، على أن يبدأ القداس الإلهي في الساعة التاسعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن يبدأ غداً استقبال المهنئين بعيد الميلاد عند الطائفتين الأرثوذكسية والإنجيلية.