تحت شعار «الله معنا».. بدء احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد

بدأت احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد تحت تحت شعار الله معانا، حيث بدء الاحتفال بترانيم عيد الميلاد، والذي يقدمها فريق الترانيم بالكنيسة وسط حضور كبير من أبناء الطائفة، حيث تعد كنيسة قصر الدوبارة واحدة من أشهر الكنائس الإنجيلية بالقاهرة.

عيد الميلاد المجيد

ويشهد الاحتفال الدكتور أندىيه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية بالتحرير، وحضور مندوب الرئيس السيسي وعدد من ممثلي الوزراء وعمرو موسي الرئيس الشرفي لمجلس أمناء جميعة رجال الأعمال المصريين الصنيين، والدكتور عمر الورداني، أمين عام الفتوى، و عدد من ممثلي الأوقاف.

نقل الاحتفال على الهواء ولفت المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية أنه من المقرر توفير وصلة SDI من وحدة الكنيسة لنقل الفعاليات.

ويشمل برنامج الاحتفال صلاة في بداية الاحتفال ثم عزف بعض الترانيم الخاصة بالميلاد وقراءة الآيات الكتابية وبعدها كلمة القس سامح موريس ويعقبها كلمة القس أندريه زكي، رئيس الطائفة ويختتم الاحتفال بعزف بعض الترانيم.وجدير بالذكر أن الكنيسة الإنجيلية قد احتفلت قبل عدة أيام برأس السنة الميلادية الجديدة، حيث نظمت الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة،احتفالية بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023، بمقر الكنيسة في شارع كليوباتر.الصلاة من أجل مصر والمصريين

الكنيسة الإنجيلية تصلِّي من أجل مصر

وشارك رئيس الطائفة في الاحتفال ودعى خلاله إلى التفاؤل والأمل في بداية العام الجديد، موضحاً أن الكنيسة الإنجيلية تصلِّي من أجل مصر، وأن يمتلئ مواطنوها بروح الأمل والرجاء والإبداع والطاقة. وفي سياق أخر، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد بكاتدرائية ميلاد الميسح بالعاصمة الإدراية الجديدة بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة، وحضور عدد من المسؤولين بالدولة.