الأرصاد الجوية تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس السيئ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة، إذ يكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود اليوم طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد الجوية توضح تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تنعدم فرص سقوطها على القاهرة الكبرى، ليكون هناك استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

ويبدأ ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا من اليوم، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 18 درجة؛ بينما تستمر الأجواء الباردة ليلًا وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجة البحري: تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل لـ 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: تسجل السواحل الشمالية درجة حرارة عظمى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: يسجل شمال الصعيد درجة حرارة عظمى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: تسجل جنوب سيناء درجة حرارة عظمى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: يسجل جنوب الصعيد درجة حرارة عظمى 24 درجة مئوية.