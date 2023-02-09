أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. طن الأبيض المعبأ في شكائر بـ15 ألف جنيه

شهدت أسعار الأرز اليوم بالمحافظات استقرارًا للبعض من أصنافها، وفقًا لعمليات البيع والشراء، التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتي محافظات مصر.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن الأرز الأبيض عريض الحبة شهد حركة بيع على نطاق واسع لليوم الثاني على التوالي، وجاءت الأسعار كالتالي:

- استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 11ألفا و350 جنيها.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10آلاف و850 جنيها.

- استقر سعر طن الأرز الأبيض «الحر» عريض الحبة لليوم الثالث علي التوالي عند 14ألفا و900 جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «الحر» بـ12 ألفا و300 جنيه.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» 15ألفا و300 جنيه.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأشار «حاتم»، إلى أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات شهدت حركة بيع للأرز الشعير رفيع الحبة بشكل كبير، وسط توافر كميات كبيرة منه، لأفتاً أن كميات الأرز الأبيض سواء عريض الحبة أو رفيع الحبة متوفرة بكميات ممتازة في الوجهين البحري، والقبلي بما يغطي الاستهلاك المحلي ويحقق فائض كبير يقدر بنحو 765 ألف طن أرز أبيض.