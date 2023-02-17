القبض على شخص وبحيازته 230 طربة حشيش بـ3 ملايين جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن شمال سيناء من ضبط سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، حال قيادته سيارة أجرة «تاكسي» بدائرة القسم، وبحوزته 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت «23 كيلو جراما - مبلغ مالي - هاتف محمول»

حشيش بـ3 ملايين جنيه

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.