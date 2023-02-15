ضبط شخص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مكتب لتأجير السيارات – مقيم بنطاق محافظة القاهرة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى وإتخاذه من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحيط سكنه وعثر بحوزته على (مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية" – طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت – هاتف محمول) .

بمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى وحيازته للسلاح الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .