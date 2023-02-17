صحيفة تركية: زلزال اسطنبول المتوقع كارثة والسابق كان مجرد «بروفة»

أفادت صحيفة «حرييت» التركية، اليوم، أن الزلزال المتوقع حدوثه، بحسب الخبراء، في مدينة إسطنبول، ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرق البلاد، وسيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية لتركيا.

زلزال إسطنبول المتوقع سيفوق الخسائر كهرمان مرعش

وكتبت الصحيفة التركية، أنه: «وفقا لخبراء الزلازل، فإن زلزال إسطنبول المتوقع سيفوق الخسائر التي وقعت في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه، فضلاً عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية»، وبعبارة أخرى، «الزلزال الذي وقع في كهرمان مرعش يكاد يكون بروفة لزلزال إسطنبول».

211000 شقة معرضة للتضرر

وتابعت الصحيفة التركية: «في سيناريو زلزال بقوة 7.5 أو أعلى، فإن حقيقة أن عدد الشقق المتوقع تعرضها لأضرار جسيمة وشديدة أكثر من 211000 يعطي فكرة عن الخسائر التي ستتكبدها الشقق بمتوسط 1.3 شخص في كل شقة»

يذكر أنه بعد زلزال كوجالي في عام 1999 تم بناء 70% من المباني في إسطنبول، أي قبل عام 2000، وبينت الصحيفة أن حقيقة بناء 30% من هذه المنازل بعد عام 2000 لا يعني أنها غير آمنة.