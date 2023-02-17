المركز السوري للزلازل: المنطقة تعرضت لنحو 2000 هزة أرضية خلال 11 يوما

أكد مدير المركز الوطني السوري للزلازل، رائد أحمد، أنّ عدد الهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب المنطقة منذ 11 يوما، تجاوز الألفين، متوقعًا أنّ يصل العدد إلى 20 ألفًا بنهاية العام الحالي.

2000 هزة ارتدادية في سوريا حتى الآن

وقال «أحمد» في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إنّ عدد الهزات الارتدادية منذ وقوع الزلزال حتى اللحظة، تجاوزت 2000 هزة، وتركزت الهزات في منطقة شرق الأناضول وفالق أمانوس وإسكندرون، وحدثت الهزات الشديدة في البر التركي، وستصل في نهاية العام إلى 20 ألفًا.

وأضاف: «الهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب المنطقة، في 6 فبراير الحالي، جميعها تركزت في منطقة شمال اللاذقية وإسكندرون، في منطقة انضغاط وتلاقي قارات بعدة صفائح: «الصفيحة الأوراسية، الأناضولية، والصفيحة الأفريقية»، موضحًا أن هذه الهزات الارتدادية، تأتي على خلفية تحرك جميع الفوالق.

ضرورة الحذر عند التنقل

وأوضح: «خطورة هذه الهزات، لوجود بعض الأبنية المتصدعة نتيجة الزلزال؛ ومن المهم جدًا إعداد تقييمات سريعة للمباني المتصدعة والمتضررة، والحذر عند التنقل»، مشيرا إلى أن «الزلزال الذي ضرب المنطقة، هو بفعل الفالق شرق الأناضول، وتحرك الصفيحة الأناضولية باتجاه الغرب وهذه الهزات هي ارتدادية عن نفس الزلزال، وليست هزات استباقية لزلزال جديد محتمل».