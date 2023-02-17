«إعلام الوزراء»: لا صحة لإلغاء الامتحانات الشهرية في الفصل الدراسي الثاني

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول صدور قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت الأخيرة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

وزارة التعليم تحذر من الانسياق خلف الشائعات

وشددت وزارة التعليم، على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني قائمة كما هي لكافة صفوف النقل دون إلغاء، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد «المركز»، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة moe.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.