«التعليم» تحدد تفاصيل وموعد تسليم المعلمين الجدد العمل في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجرى تسليم المعلمين الجدد المرشحين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم كمعلمين مساعدين رياض الأطفال ومعلم مساعد، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد اجتيازهم التدريبات العسكرية والتربوية والذهنية لمدة أسبوعين وتسليم مسوغات التعيين والأوراق المطلوبة، مؤكدة أنه يجرى توزيعهم من قبل المديريات التعليمية.

تدريب المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم خلال الشهر الجاري

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن تدريب المعلمين الجدد خلال الشهر الجاري، ويجرى التعاقد معهم من قبل المديريات التعليمية، مشيرا إلى أنه يجرى إخطار المرشحين بمسابقة الـ30 الف معلم بمواعيد التدريبات التى يحصلون عليها قبل استلامهم العمل.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن تدريبات المعلمين الجدد معلمين مساعدين رياض الأطفال في الجامعات بالمحافظات، بالإضافة إلى تدريبات تربوية يجرى عقدها من خلال المديريات والإدارات التعليمية.

الأوراق المطلوبة للمعلمين الجدد

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتسليم المعلمين الجدد المرشحين ضمن مسابقة ال30 الف معلم وهي كالتالي:

- عدد 4 بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مدون عليها رقم التليفون الأصل للاطلاع وتكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- عدد 1 صورة شخصية حديثة .

- إقرار موقع من المرشح للتعاقد معه أمام المسؤول الأول عن الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومصدقا منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها. - استمارة الكشف الطبي .

- تحليل المخدرات لجميع المرشحين.- شهادة الميلاد المميكنة.- صحيفة الحالة الجنائية.

- اقرار بعد النقل أو الندب الا بعد ٥ سنوات من التعاقد.

- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه + 2 صورة ضوئية منه.

- أصل الدبلوم التربوي و2 صورة ضوئية منه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية مدون فيه عنوان السكن الفعلي بالتفصيل ورقم التليفون.

- إقرار بصحة المؤهل المقدم.

- عدد 2 ملف ورق أبيض دوبلكس .

- 19 حافظة بلاستيك كبيرة