تقرير: مبيعات الحديد تسجل 546.9 ألف طن في يناير بارتفاع 1.5%

ارتفعت مبيعات حديد التسليح المحلية في شهر يناير الماضي بنسبة طفيفة بلغت 1.5%، لتسجل 546.9 ألف طن، مقارنًة بـ 538.5 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 658.8 ألف طن في يناير 2022.

وكشف تقرير بيانات مبيعات الحديد المحلية الذي أبلغت به المصانع، قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وحصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن مبيعات الحديد سجلت 791.7 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 569.3 ألف طن في شهر أكتوبر.

أعلى مبيعات على الإطلاق

وبحسب التقرير، شهدت المبيعات زيادة خلال نوفمبر نتيجة ارتفاع الطلب، وهي الزيادة التي جاءت بعد تراجع بنحو 16.6% في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، الذي سجلت مبيعاته 664 ألف طن في الشهر السابق له.

أعلى مستوى للمبيعات

وأظهر التقرير أن شهر أغسطس الماضي سجل أعلى مستوى للمبيعات على الإطلاق بإجمالي كميات بلغ 979.4 ألف طن، في الوقت الذي شهدت كميات المبيعات تباينا في الكميات خلال العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه مدخلات إنتاج صناعة الحديد تباينها عالميا في الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، حيث سيطر الاستقرار على أسعار خام الحديد والبيليت والخردة عالميا في تعاملات الأسبوع، فيما انخفضت أسعار حديد التسليح مقارنة بأسعار أول الشهر والأسبوع الثاني.

أسعار خام الحديد تسجل 126 دولارا للطن

وبحسب بيانات البورصات العالمية فقد سجلت أسعار خام الحديد 126 دولارا للطن في تعاملات الأسبوع الرابع وهي نفس أسعار الأسبوعين الثاني والثالث، لكنها أكثر بنحو 10 دولارات مقارنة بالأسبوع الأول الذي سجل 116 دولارا للطن.

وتأتي تلك الأسعار مقارنة بـ 111 دولارا للطن في تعاملات نهاية ديسمبر، وهي أسعار تزيد عن الأسبوع الرابع من نوفمبر، والذي سجل نحو 100 دولار للطن، بعد أشهر من التراجع.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيليت – ما بين 540 و600 دولار للطن، وهي تقريبا نفس أسعار أول أسبوعين من الشهر الماضي، والتي تراوحت بين 540 و590 دولارا للطن، مقارنة بما بين 525 و570 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر، وارتفاعا من أسعار سجلت ما بين 510 – 555 دولار للطن في تعاملات آخر ديسمبر.